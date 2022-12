Plan Air Climat Energie : Philippe Henry annonce de nouvelles primes à la rénovation dès 2023, couvrant jusqu'à 90% des factures

Les délais pour remplacer sa chaudière à mazout, les primes pour rénover son habitation… Philippe Henry, le Ministre wallon du Climat et de l’Énergie donne le mode d’emploi du Plan Air Climat Energie dans Matin Première.

Le gouvernement wallon vient d’actualiser ce plan qui contient toutes les mesures qui doivent permettre à la Wallonie de réduire 55% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.

La fin des chaudières à mazout

Parmi celles-ci : la fin progressive des chaudières à mazout, qui représente presque la moitié des systèmes de chauffage en Wallonie. "Ce que nous avons prévu, précise le ministre, c’est que d’ici 2024, on n’installe plus de chauffage à mazout ou au charbon dans les nouvelles constructions. Dans les constructions existantes, à partir de 2025-2026, cela doit encore être précisé, on ne pourra plus installer de nouveaux chauffages à mazout."

Les Wallons devront également mieux isoler leurs logements. Les propriétaires ne pourront plus mettre en location des passoires énergétiques. Selon Philippe Henry, le bâti devra être beaucoup mieux isolé d’ici 2050 : il devrait alors atteindre en moyenne un niveau d’isolation A.

Le PEB, boussole pour l'isolation

Cela devra se faire progressivement, avec donc, comme boussole, le PEB qui servira de référence, et qui est pourtant très critiqué. Le ministre admet qu’il faudra faire des gros efforts de formation dans ce domaine.

Des primes à la rénovation sont prévues. "Elles seront disponibles à partir de 2023, on a misé sur une augmentation de l’ordre de 40% des primes et aussi une part plus importante des factures remboursées par les primes, jusqu’à 90%." Le système Rénopack permet de recevoir une avance pour pouvoir étaler la facture, payer en mensualités.

Le site jediminuemafacture, le numéro 1718, les guichets de l’énergie : voilà les sources d’information sur la rénovation et les primes, le ministre promet une information claire et identique partout, il sait que, là aussi, il y a des améliorations à apporter.

Entre 500 millions et 1,4 milliard euros par an d’ici à 2030

Les mesures du Plan Air Climat Energie ont été chiffrées par le gouvernement : "Entre 500 millions et 1,4 milliard euros par an d’ici à 2030, financés par les recettes du fonds Kyoto, par le fonds du plan de relance, et d’autres moyens européens qui vont encore arriver. Donc, c’est vraiment une transformation qui vise à accompagner les citoyens sans que ça ne leur coûte à eux."

Pas de limitation à 100km/h

Autre mesure, que défendait Philippe Henry (aussi ministre de la Mobilité) mais qui n’a finalement pas été retenue dans ce plan : la limitation à 100 km/h de la vitesse autorisée sur les autoroutes wallonnes. "On a finalement décidé de mettre en place les vitesses régulées dynamiques sur les autoroutes, via un des panneaux d’affichages variables qui modifieront la vitesse en fonction des circonstances."

Le ministre veut aussi réduire l’usage de la voiture : "L’ambition du gouvernement, c’est de réduire d’un tiers la part modale de la voiture d’ici 2030. Pour cela, nous avons fait des investissements massifs dans les transports en commun, que ce soit le tram à Liège, l’extension du métro à Charleroi, et dans les pistes cyclables.”