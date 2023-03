Plan Air Climat Energie 2030 : "C’est le minimum que nous devons faire maintenant", selon Philippe Henry

Le plan prévoit aussi la fin progressive des chaudières à mazout, qui représente presque la moitié des systèmes de chauffage en Wallonie. "On ne doit plus en avoir en 2050. A partir de 2026, on ne pourra plus remplacer une chaudière à mazout par une chaudière à mazout. On devra opter pour un autre système de chauffage." Des primes sont également prévues à cet effet, de même qu’une prime à l’enlèvement des citernes.

Les propriétaires de biens en location devront aussi contribuer à l’effort, ajoute le ministre wallon : "Il ne sera plus possible dans les prochaines années de mettre en location des passoires énergétiques. Très clairement, vous allez avoir une obligation pour les nouveaux logements mis en location, puis pour les changements de locataires, d’atteindre progressivement des niveaux d’isolation de plus en plus élevés puisqu’en 2050 tout le bâti doit être parfaitement isolé. On en est très loin aujourd’hui."