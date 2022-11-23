Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Традиції та новинки в Plaisirs d'hiver | Tradition et nouveautés aux Plaisirs d'hiver

© EDANHIER/ERIC DANHIER

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

22-й випуск Les Plaisirs d'Hiver у Брюсселі відбудеться з п'ятниці 25 листопада до неділі 1 січня. Як і щороку, святковий захід хоче поєднати традиції та новинки, щоб продовжувати розважати жителів Брюсселя та гостей з усього світу.

Серед нововведень цього видання організатори віддадуть належне першим націям Канади, виділяючи туристичну пропозицію, яку пропонує Tourisme de Québec. У програмі: унікальна атмосфера зі світловими інсталяціями, акустичні концерти, місцеві коміки та навіть сауни на дровах! На площі Монне любителі спорту можуть спробувати олімпійську дисципліну, добре відому скандинавським країнам: керлінг.

Загалом три траси будуть доступні в сільській атмосфері "після лиж".

Також організатори анонсують новинку, яка має сподобатися не одному: гойдалки створять сюрприз на Mont des Arts, бо складатимуть чудові мелодії.

Незважаючи на святковий настрій, який пануватиме на вулицях, місто Брюссель хотіло ще раз підтвердити свою підтримку Україні, організувавши традиційні вуличні розваги. Крім новинок, Plaisirs d'Hiver також римуватиметься з Великим колесом, ковзанкою, величною ялинкою та вертепом на Grand Place.

Найкрасивіша площа світу також буде в центрі уваги під час звуково-світлового шоу, яке організовується кілька разів щовечора.

Як і минулого року, там також буде Буа-де-ла-Камбре, де, зокрема, буде ковзанка та світлове оформлення. І, як ми вже говорили, у складному економічному контексті, позначеному інфляцією та проблемами навколишнього середовища, місто Брюссель уточнює, що впроваджується багато напрямків для підвищення стійкості заходу. Час роботи вуличного освітлення буде скорочено з 17:00 до 1:00 (замість 13:00 до 1:00).

 

Tradition et nouveautés aux Plaisirs d'hiver

La 22e édition des Plaisirs d'Hiver à Bruxelles aura lieu du vendredi 25 novembre au dimanche 1er janvier. Comme chaque année, l'événement festif veut allier tradition et nouveautés pour continuer à divertir les Bruxellois et les visiteurs du monde entier.

Parmi les innovations de cette édition, les organisateurs rendront hommage aux Premières Nations du Canada en mettant en avant l'offre touristique proposée par Tourisme de Québec. Au programme : une ambiance unique avec des installations lumineuses, des concerts acoustiques, des humoristes locaux et même des saunas chauffés au bois !   Du côté de la place de la Monnaie, les amateurs de sport pourront s'essayer à une discipline olympique bien connue des pays nordiques : le curling.

Au total, trois pistes seront accessibles dans une ambiance de village "après-ski".

Les organisateurs annoncent également une nouveauté qui devrait en séduire plus d'un : des balançoires créeront la surprise au Mont des Arts car elle composeront de superbes mélodies.

Malgré l'esprit festif qui règnera dans les rues, la Ville de Bruxelles tenait à réaffirmer son soutien à l'Ukraine en organisant quelques animations de rue traditionnelles.   Au-delà des nouveautés, les Plaisirs d'Hiver rimeront également avec Grand-Roue, patinoire, sapin de Noël majestueux et crèche sur la Grand'Place.

La plus belle place du monde sera aussi l'objet de toutes les attentions au cours d'un spectacle son et lumière organisé plusieurs fois par soirée.

Comme l'année dernière, le Bois de la Cambre sera également de la partie et accueillera, notamment, une patinoire et des décorations lumineuses. Et comme on l’a déjà dit, dans un contexte économique complexe, marqué par l'inflation et les questions environnementales, la Ville de Bruxelles précise que de nombreuses pistes sont mises en œuvre pour améliorer la durabilité de l'événement. Les horaires des illuminations des rues seront notamment réduits de 17h00 à 01h00 (au lieu de 13h00 à 01h00).

 

Articles recommandés pour vous