Традиції та новинки в Plaisirs d'hiver | Tradition et nouveautés aux Plaisirs d'hiver

22-й випуск Les Plaisirs d'Hiver у Брюсселі відбудеться з п'ятниці 25 листопада до неділі 1 січня. Як і щороку, святковий захід хоче поєднати традиції та новинки, щоб продовжувати розважати жителів Брюсселя та гостей з усього світу.

Серед нововведень цього видання організатори віддадуть належне першим націям Канади, виділяючи туристичну пропозицію, яку пропонує Tourisme de Québec. У програмі: унікальна атмосфера зі світловими інсталяціями, акустичні концерти, місцеві коміки та навіть сауни на дровах! На площі Монне любителі спорту можуть спробувати олімпійську дисципліну, добре відому скандинавським країнам: керлінг.

Загалом три траси будуть доступні в сільській атмосфері "після лиж".

Також організатори анонсують новинку, яка має сподобатися не одному: гойдалки створять сюрприз на Mont des Arts, бо складатимуть чудові мелодії.

Незважаючи на святковий настрій, який пануватиме на вулицях, місто Брюссель хотіло ще раз підтвердити свою підтримку Україні, організувавши традиційні вуличні розваги. Крім новинок, Plaisirs d'Hiver також римуватиметься з Великим колесом, ковзанкою, величною ялинкою та вертепом на Grand Place.

Найкрасивіша площа світу також буде в центрі уваги під час звуково-світлового шоу, яке організовується кілька разів щовечора.

Як і минулого року, там також буде Буа-де-ла-Камбре, де, зокрема, буде ковзанка та світлове оформлення. І, як ми вже говорили, у складному економічному контексті, позначеному інфляцією та проблемами навколишнього середовища, місто Брюссель уточнює, що впроваджується багато напрямків для підвищення стійкості заходу. Час роботи вуличного освітлення буде скорочено з 17:00 до 1:00 (замість 13:00 до 1:00).