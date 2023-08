Plaisirs d’Été à Bruxelles : une première édition pluvieuse mais positive selon les organisateurs

Du 14 juillet au 6 août, la place De Brouckère a vécu au rythme des Plaisirs d’Été, la version estivale des Plaisirs d’Hiver . Un nouveau concept pensé par la Ville de Bruxelles pour rendre plus attractive et dynamique la capitale durant l’été.

Malgré une météo peu clémente, les organisateurs tirent un premier bilan globalement positif. "On a vu pas mal de gens venir profiter, se détendre, comme on l’avait espéré. Alors oui, on a eu beaucoup de pluie, mais le public était présent. À chaque accalmie, on voyait que le public revenait", se réjouit Delphine Romanus, directrice adjointe de l’asbl Brussels Major Events.

Minigolf, initiation au spikeball, jeu d’échecs géant, jam-sessions, stand-up, concerts, zones de détente, et petite restauration étaient notamment au programme de cette première édition.

Durant ces trois semaines, les organisateurs ont pu détecter quelques adaptations à faire pour les prochaines années. Car cette édition était avant tout une sorte de "laboratoire".

"On est dans un espace urbain, donc on a créé beaucoup de concertation avec les riverains. On sait qu’il y a des modifications d’implantation à faire pour diminuer certaines nuisances qu’il a eues. Il y a un travail qui a été fait pendant l’événement, mais changer la scène de place, ça, ça n’était forcément pas possible. Mais pour l’année prochaine, changer cette implantation-là pour que le son évite d’avoir des répercussions sur les riverains, ça, c’est clairement des points de notre débriefing", pointe la représentante de l’asbl.