Plaisir et passion : le spectacle envoûtant des "Contes Coquins"

Les "Contes Coquins" vous parlent de ce qui n’est pas dit dans les contes de fées, de ce qui se passe quand la porte se ferme sur les amants, la genèse du plaisir et autres coquineries.

Les "Contes Coquins" répondent également à ces questions (ou tentent de le faire) : comment séduire une jeune fille farouche ? Les femmes sont fragiles, secrètes, naïves. Et les hommes alors ? Peut-on vraiment leur faire confiance ?

Un spectacle entre humour et subtilité, c’est avec une tendre malice et une belle complicité avec le public que Sophie enivrée et enivrante, passionnée et passionnante nous livre ses histoires d’Amour et nous fait découvrir l’univers enchanteur des contes érotiques et ses douces conséquences : de l’acte amoureux à la sensualité naissante, de l’amour de lui à l’amour d’elle en passant par les promesses et les caresses.

Sophie est accompagnée sur scène d’un pianiste, Raphaël Sentjens. Ensemble, complices, ils transportent le public…