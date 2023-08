"Plaire, aimer et courir vite", l'amour côté cour, la mort côté jardin

Lors du BRIFF en 2018, le réalisateur français Christophe Honoré et son acteur Pierre Deladonchamps étaient présents pour la projection de “Plaire, aimer et courir vite” sélectionné en compétition internationale. Le film est à découvrir le jeudi 24 août à 22h20 sur La Trois et pendant 30 jours sur Auvio.

Dans les années 1990, le SIDA frappe la France et particulièrement le milieu homosexuel. Beaucoup de personnes gays meurent dans l’ombre et l’indifférence des politiques, qui ne font rien pour accélérer les recherches sur la maladie. Le but est alors de survivre quelques mois, quelques années, de tenir jusqu’à l’arrivée d’un traitement miracle qui les empêchera de se faire condamner. C’est le cas de Jacques, un écrivain parisien à la fin de la trentaine joué par Pierre Deladonchamps, qui partage sa vie entre ses aventures régulières, ses rencontres et son jeune fils, Louis. Jacques a le charme snob d’un homme de théâtre, il étale sa culture littéraire à ses amants et se voit mourir à petit feu dans leurs yeux. Alors qu’il est en déplacement professionnel à Rennes, il fait la rencontre d’un jeune étudiant breton.

Arthur (magnifiquement interprété par Vincent Lacoste) a 22 ans et l’insolence de la jeunesse. Moniteur de camp pour enfants, hétérosexuel le jour, il est un chasseur d’hommes dans les parcs à la nuit tombée. Jacques est irradié par la fougue et l’irrévérence de ce jeune breton mais ne peut se permettre de tomber amoureux. Après la mort d’un ancien amant, il sait que lui non plus n’a plus beaucoup de temps. Commence alors une course contre la montre, contre l’amour. “Plaire, aimer et courir vite” est une histoire en accéléré, un succédané de romance pressée, un avant-goût de ce que cela aurait pu être.