Plaines de vacances à Braine-l’Alleud : prix plus élevé pour les parents mais animateurs mieux payés

Cet été, plus d’un millier d’enfants devraient fréquenter les centres de vacances de la commune de Braine-l’Alleud. Véronique Wanty gère l’un de ces centres, celui des petits futés, à Lillois. Elle connaît donc bien la réalité du terrain et a été confrontée ces dernières années à des difficultés pour trouver les animateurs nécessaires, et surtout garantir leur présence au moment voulu. "On était confrontés à des situations où des animateurs ne voulaient pas travailler pour nous parce que ce n’était pas assez bien payé, ou alors, quand ils s’engageaient, s’ils trouvaient un travail plus tard mieux rémunéré, ils se désistaient et mettaient à mal l’organisation des centres de vacances".

Les autorités communales ont donc décidé de revaloriser les rémunérations des animateurs. "Cela permettra aussi de valoriser l’expérience. Jusqu’ici, une institutrice par exemple, était payée les trois premières semaines au même prix que les personnes non brevetées".

Pour Véronique Wanty et ses collègues, cette revalorisation des rémunérations était "tout à fait nécessaire".