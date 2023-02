Plagiat de Give me 5 ? "C'est surtout à Youssoupha que j'en veux"

Le tremplin rap lancé par Renault France dont Youssoupha est le parrain passe mal. En cause ? Le nom du projet, "Give me 5" est le même que celui d'un média historique du rap belge.

"On est là pour découvrir les nouveaux talents du rap à travers toute la France, et c’est moi le parrain", annonce Youssoupha dans le teaser dévoilé par Renault. Les candidats peuvent s’inscrire dès maintenant sur le site de la marque pour tenter d’obtenir un enregistrement dans le "Soundtruck", un van aménagé en studio. "20 lauréats repartiront avec leur titre professionnel et 5 finalistes seront choisis pour figurer sur la mixtape Give me 5", précise le site. Et c’est bien sûr le parrain Youssoupha (accompagné d’un jury) qui sera chargé de sélectionner les gagnants.

Jusque là pourquoi pas ? Mais c’est le nom du concept qui fait réagir. Car "Give me 5", c’est déjà le nom d’un média belge très actif dans le rap depuis de nombreuses années, bien avant le lancement de ce concours Renault.

La promotion d’artistes émergents, c’est complètement mon taff depuis 15 ans

Give me 5, c’est plus de 100.000 abonnés sur une chaîne Youtube lancée en 2008, un nombre incalculable de freestyles dont certains comptabilisent plusieurs millions de vues, et des concepts restés dans les annales du rap belge comme la "Poignée de punchlines". Son fondateur Deparone a vu passer devant ses caméras de nombreux rappeurs, des confirmés et des émergeants dont certains squattent le haut de l’affiche aujourd’hui : Orelsan, Nekfeu, Caballero & Jean Jass, et plein d’autres dont… Youssoupha.

"Avec tout le background de Give Me 5 et l’apparition de Youssoupha à deux reprises dans des freestyles, c’est surtout à lui que j’en veux, confie Deparone qui dit avoir été plus qu'étonné en découvrant le teaser de Renault. Il a son mot à dire, il aurait pu dire : "ce serait peut-être bien qu’on n’appelle pas ça comme ça parce qu’il y a déjà un truc qui est carrément en place depuis 15 ans". Ou alors ils auraient pu me contacter pour que je fasse partie de l’aventure. La promotion d’artistes émergents, c’est complètement mon taff depuis 15 ans."

Pour Deparone, il est impossible que Youssoupha ait oublié l’existence de Give me 5 en Belgique (le rappeur figure sur un freestyle qui date de 2011 et sur un autre de 2012).