Plafonnement européen du prix du gaz : que font nos voisins ?

Hier mardi, la Commission européenne a présenté son projet de plafonnement du prix du gaz. C’était une demande forte de plusieurs Etats-membres, dont la Belgique, la France et une douzaine d’autres. Le texte va être discuté demain par les 27 ministres de l’Energie. Et les critiques pourraient être importantes, car cette proposition de la Commission ne règle, a priori, par grand-chose. Alors, votre question, Himad, ce soir, elle est simple : si l’Europe ne bloque pas vraiment le prix du gaz, que font les autres Etats européens ?

Un chiffre d’abord : 573 milliards, dont pas loin de la moitié pour l’Allemagne seule, c’est le montant des différentes aides, mécanismes de pays membres, selon l’institut Bruegel. C’est gigantesque. Mais tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Ainsi, selon l’institut Brughel, la Belgique a dépensé 0,8% de son PIB pour soutenir les ménages et les entreprises. La France est à 3% de son PIB, les Pays-Bas au-dessus de 5, l’Allemagne est à 7%. Notre pays donc assez éloigné de ses voisins. Les mesures sont les mêmes un peu partout : on réduit la TVA ou les accises, on régule les prix, on soutient les plus faibles.

Quels sont les détails de cette réforme proposée par la Commission européenne ? Quelles sont les différentes mesures prises par nos voisins ? Tous les détails ci-dessus, en 7 minutes, pour y voir clair dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 sur La Trois.