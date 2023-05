Plafonnement de l'indexation des loyers des "passoires énergétiques" : recours en annulation des propriétaires

Le Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires (SNPC) et son homologue néerlandophone Verenigde Eigenaars (VE) ont introduit des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle en vue de faire annuler les législations adoptées au niveau de chaque Région en matière de plafonnement de l'indexation des loyers.

En toile de fond du recours, annoncé mardi : la fiabilité plus que sujette à caution de la certification de Performance Energétique du Bâtiment (PEB), au centre du dispositif, et dont les deux organisations dénoncent l'absence d'objectivité.

À la fin de l'année dernière, les Régions ont décidé de limiter, voire, d'exclure le droit des bailleurs privés d'indexer les loyers de leurs biens lorsque celui-ci est considéré comme une "passoire énergétique". Dans ce contexte, la performance énergétique est mesurée sur base du certificat PEB, "conçu comme outil purement indicatif pour permettre à des candidats acheteurs ou locataires de pouvoir comparer les biens sur le marché de façon toute théorique - et non comme un outil contraignant fondé sur des critères objectifs et concret, propres à chaque cas et situation", lit-on dans le communiqué.