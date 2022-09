Plafonnement, contribution des producteurs... la Commission européenne détaille un peu plus son plan sur l'énergie

"Il en va de même pour les bénéfices inattendus des entreprises de combustibles fossiles. Les compagnies pétrolières et gazières ont également réalisé des bénéfices massifs." La contribution de solidarité qui sera réclamée devrait servir aux États membres pour soutenir les ménages vulnérables et investir dans des sources d'énergie propres et locales, a ajouté la cheffe de l'exécutif européen.

Plafonnement du prix du gaz russe

Comme attendu également, l'exécutif européen proposera aussi de plafonner le prix du gaz russe. L'objectif n'est pas tant d'agir sur les prix du marché que de priver le président russe Vladimir Poutine d'une partie des revenus qu'il utilise pour faire la guerre en Ukraine.

Pour Ursula Von der Leyen, cet objectif est d'ailleurs en train de porter ses fruits: "au début de la guerre, le gaz russe par gazoduc représentait 40% de tout le gaz importé ; aujourd'hui, il n'en représente que 9%."