Placido Domingo accusé une nouvelle fois de harcèlement sexuel

Et ce lundi 16 janvier 2023, une nouvelle accusation a été portée à l’encontre du ténor et chef d’orchestre espagnol. Ce nouveau signalement est, encore une fois, anonyme, et provient d’une chanteuse de la chaîne de télévision espagnole, La Sexta. En effet, la réputation du musicien le précède, car la chanteuse confie qu’on lui avait conseillé "de ne jamais monter seule dans l’ascenseur avec Placido Domingo". Et pourtant, il ne semble pas que le chanteur attende d’être dans des endroits isolés pour tenir des propos indécents : "La première fois que j’ai ressenti un malaise, c’était pendant que nous répétions. Il m’a dit devant tout le monde : 'Écoute, est-ce que je peux mettre ma main dans une de tes belles poches'. Je portais un pantalon avec une poche arrière brodée", confie-t-elle.

D’après Placido Domingo, il aurait fait des "compliments, qui auraient été mal interprétés…". Torts à demi assumés dans cette réponse au sous-texte misogyne, il ne se sort pas tout à fait d’affaire.

Et pour cause, le Metropolitan Opera de New York et l’Opéra de San Francisco ne maintiennent pas leurs contrats avec Placido Domingo, qui a également démissionné de son poste de directeur général de l’Opéra de Los Angeles, qui juge les allégations portées contre lui "crédibles". Cependant, aucune plainte n’a été portée contre ce personnage haut placé du monde lyrique, connu dorénavant à plus d’un titre.