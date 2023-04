Places d’accueil pour la petite enfance : l'idéal "c’est un enfant égal une place", estime l'ONE

L'ONE estime qu'idéalement il faudrait arriver au rapport : d’un enfant égal une place. L'institution souligne le fait qu'il n’y a pas que les enfants dont les parents travaillent qui ont besoin d’être gardés en milieu d’accueil. C’est bien plus qu’une garde, c’est aussi une façon d’évoluer.

"C’est vraiment une valeur centrale et je la répète très souvent", confirme Sylvie Anzalone, la porte-parole de l’ONE. "C’est-à-dire que dans l’idéal, même si on sait que tous les enfants n’ont pas besoin d’une place d’accueil, c’est un enfant égal une place. Pourquoi on dit ça ? Parce que c'est un droit de l’enfant. Ce n’est pas du tout lié au fait que les parents travaillent ou pas. Évidemment que les parents qui travaillent ont nécessairement besoin de faire accueillir leur enfant avec vraiment beaucoup de sécurité et qu’ils puissent être à l’aise par rapport à cet accueil-là, mais c’est un droit de l’enfant dans la mesure où ça apporte énormément de choses à l’enfant."

Et la porte-parole de l'ONE d'ajouter que pour l'enfant : "ça lui apporte évidemment de rencontrer d’autres enfants, peut-être des accès à certaines choses qu’il n’a pas nécessairement à la maison, l’accès à la culture, aux livres, et ça va évidemment le sociabiliser. Et on remarque que ça réduit beaucoup les inégalités sociales et les inégalités sociales de santé. C’est donc vraiment aussi une question de prévention d’investir dans ce secteur-là. Et c’est pour ça qu’on dit que, dans l’idéal des choses évidemment, tous les enfants auraient droit à avoir cette place d’accueil."