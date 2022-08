"Placemaking" à Liège : des jeux sportifs au centre-ville

Place maintenant à Liège au "placemaking"! Le "placemaking", c’est créer des espaces en ville où il fait bon vivre. L’occasion pour les habitants de se réapproprier leur cité en organisant des activités sur les places publiques. Plusieurs projets existent à Liège comme une place consacrée à des animations familiales ou une autre à des jeux pour enfants… Et place Saint-Paul, ce sont des jeux sportifs qui sont proposés aux Liégeois comme du tennis de table, du Kicker du minigolf ou de la pétanque.

Réinvestir l’espace public

Tout près de la fontaine, sur la place, Juliette, Audrey Estelle et Claude ont profité de leur temps de midi pour investir le Kicker : "on est venues pour s’amuser un peu. On travaille en journée dans un bureau de 8 heures et demie à 17 heures et là on a une heure pour s’amuser."

A côté, Vanessa joue au ping-pong avec ses deux garçons. Cette maman habite au centre-ville, une maison sans jardin : "c’est chouette pour les gens qui n’ont pas de jardins ou qui ne partent pas ou qui veulent utiliser un peu de leur temps à la place d’aller dans les magasins." Pour Marcel, 14 ans, "je trouve ça très bien parce qu’il manquait de trucs comme ça en ville. Je trouvais que la ville était sinistre. Là, il y a des gens qui se regroupent, il y a des gens qui jouent…" Pour cette Liégeoise, "au moins ça remplit l’espace public là où c’est vide en temps normal. Je trouve ça formidable."

Profiter de la ville autrement

Pour Maxime Moinet de l’asbl Liège gestion centre-ville, "l’idée c’est de permettre aux gens de profiter de la ville autrement et s’ils ne partent pas en vacances, on espère leur donner un peu cette impression de vacances." Ces jeux sportifs à Liège sont accessibles jusqu’au 3 septembre.