Placebo : un show puissant et intimiste au Botanique

L’équipe de Classic 21 était hier (mardi 29 mars) à l’Orangerie du Botanique pour découvrir en live le nouvel album de Placebo, Never Let Me Go.

C’est un show puissant auquel on a pu assister dans une configuration peu habituelle pour le groupe qui a pour coutume de jouer devant de beaucoup plus grandes audiences.

Le groupe de Brian Molko a joué l’album en respectant l’ordre des chansons et en parsemant le set de classiques tels que "Too Many Friends", " It’s In The Water Baby ", sans oublier, en rappel, la superbe reprise du hit de Kate Bush "Running Up That Hill" qui figurait sur l’album Covers.

La seule intervention de Brian Molko se fera au moment de jouer "Protect Me From What I Want", en raison d’un souci technique rencontré par Stefan Olsdal au clavier. Le chanteur dira en blaguant : "Bienvenue à nos répétitions !"

Concernant le nouvel album, on sent vraiment le potentiel des singles "Beautiful James", "Surrounded By Spies", "Try Better Next Time" et le tout dernier "Happy Birthday In The Sky", taillés pour le live et sans doute en phase de devenir des classiques de Placebo.

Côté son, on peut dire qu’on est face à un travail très précis et déjà plutôt bien rodé : dès le début du concert sur le superbe et envoûtant "Forever Chemicals", on a du mal à distinguer ce qui est joué des samples ajoutés par-dessus les instruments. Pourtant, le son que Placebo nous propose ici en concert est beaucoup plus rock que sur l’album, avec beaucoup plus de guitares et de puissance.

Dans tous les cas, l’équipe de Classic 21 était aux anges de se retrouver dans une salle après ces années de pandémie pour un concert sans faute qui, pour certains d’entre nous, était sans doute l’un des meilleurs de Placebo.