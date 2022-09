Placebo reprend "Shout" de Tears For Fears

La cover est un exercice que Placebo aime bien et a déjà réalisé à de nombreuses reprises, notamment pour des titres de Sinead O’Connor (“Jackie”), The Smiths (“Bigmouth Strikes Again”), The Pixies (“Where Is My Mind?”) et bien sûr Kate Bush (“Running Up That Hill”) qu’ils ont repris bien avant son rebond de notoriété grâce à la série Stranger Things.

Le groupe a retravailé " Shout " dans un style plus industriel que l’original. Roland Orzabal avait expliqué à l’époque que ce titre traitait de protestation politique, ce qui rejoint la thématique centrale du dernier album de Placebo, Never Let Me Go. Dans ce dernier, il est question au fil des titres de saturation quant à la technologie, de la montée de l’intolérance ou encore de la crise climatique.