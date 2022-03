Placebo : le showcase intimiste au Botanique à Bruxelles !

La semaine dernière, Placebo annonçait une série de showcases exclusifs pour célébrer la sortie de son nouvel album Never Let Me Go, ce 25 mars. Cinq pays sont au programme et la Belgique fait partie des heureux élus avec un concert le 29 mars à Bruxelles.

Orangerie du Botanique ! Les tickets pour ce showcase exclusif seront disponibles à partir de ce vendredi 18 mars à 15h (les préventes sont disponible dès 10h ce jeudi Le lieu de ce concert intime et exclusif est à présent connu : il s’agit de l’! Les tickets pour ce showcase exclusif seront disponibles à partir de ce vendredi 18 mars à 15h (les préventes sont disponible dès 10h ce jeudi ici ).

Afin de profiter au mieux de cette soirée exceptionnelle, les smartphones, caméras, montres connectées et autres enregistreurs seront interdits dans la salle.

Les dates dans les autres pays sont les suivantes :

Mars 2022

Mer 23 – Paris, France

Ven 25 – Berlin, Allemagne

Lun 28 – Amsterdam, Pays-Bas

Jeu 31 – Londres, Royaume-Uni

Le groupe anglais a commencé à teaser son prochain album fin 2021, en sortant successivement quatre singles. Nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir "Beautiful James", "Surrounded By Spies", "Try Better Next Time" en janvier dernier et finalement "Happy Birthday in the Sky" sorti le vendredi 4 mars.

Placebo – Never Let Me Go :