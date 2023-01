Placebo le samedi 5 août à Ronquières !

Après Indochine, Louise Attaque, Juliette Armanet, Shaka Ponk, Jain, Franz Ferdinand et The Subways, c'est Placebo qui s'ajoute en tête d'affiche du Ronquières Festival 2023 !

Le groupe de Brian Molko et Stefan Olsdal se produira au Plan Incliné le samedi 5 août ! Les tickets sont déjà en vente sur www.ronquieresfestival.be. Et à la vitesse à laquelle sont partis les tickets du vendredi on vous conseille de réserver dès maintenant votre PASS ou votre TICKET JOUR !

Depuis toujours, Placebo a un lien particulier avec la Belgique. Le groupe est en effet le fruit des retrouvailles entre le Suédois Stefan Olsdal et Brian Molko, un Scotto-Américain né à Bruxelles et qui a grandi entre Luxembourg et la région d’Arlon.

Le nom de Placebo résonne aujourd'hui comme une référence rock ultime sur la scène internationale avec des albums comme "Without You I'm Nothing", "Sleeping With Ghosts", "Meds" et des tubes tels que "Every You Every Me", "Special K", "Pure Morning", "The Bitter End", ou encore "Too Many Friends".

De retour l'an dernier avec un de ses meilleurs albums ‘Never Let Me Go’ et les nouveaux singles “Beautiful James”, "Try Better Next Time" et “Surrounded By Spies”, PLACEBO s'apprête à un premier passage magistral en tête d'affiche du Ronquières Festival.

Le récapitulatif des noms annoncés :

VENDREDI 4 AOÛT

INDOCHINE - LOUISE ATTAQUE - THE SUBWAYS - KID NOIZE et plus très bientôt.

SAMEDI 5 AOÛT

PLACEBO - JULIETTE ARMANET - JAIN - DISIZ et plus très bientôt.

DIMANCHE 6 AOÛT

FRANZ FERDINAND - BENJAMIN BIOLAY - SHAKA PONK et plus très bientôt.