Placebo joue en live "Nancy Boy" pour la première fois en 6 ans

Olsdal a ajouté : "Cette tournée a duré assez longtemps, et nous avons commencé à avoir cette relation un peu malsaine avec nos anciennes chansons." Il poursuit : "J’ai commencé à me sentir désillusionné par le groupe et ce que nous faisions. Lors de la dernière tournée, j’ai senti que le groupe était fini et que je ne pouvais pas continuer."

Les fans ont été ravis de voir Placebo interpréter le morceau, et se sont ensuite rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur enthousiasme. Un fan a tweeté un extrait de la performance en disant : "Je ne peux pas m’empêcher de flipper parce que Placebo a joué 'Nancy Boy' ce soir", tandis qu’un autre a dit : "Placebo a joué Nancy Boy en live ce soir et honnêtement, je pourrais pleurer de bonheur. Santé !"

Placebo est actuellement en tournée au Royaume-Uni et en Irlande et sera de passage chez nous au Ronquières Festival le 5 août prochain.

L’année dernière, le groupe avait demandé à ses fans de ne pas filmer ni prendre de photos pendant ses concerts.

"Chers fans de Placebo, nous aimerions vous demander gentiment de ne PAS passer le concert à filmer ou à prendre des photos avec vos téléphones portables", commençait le communiqué.

"Cela rend la performance de Placebo beaucoup plus compliquée. Il plus difficile de se connecter avec vous et de communiquer efficacement les émotions des chansons. C’est aussi un manque de respect pour les autres spectateurs qui veulent regarder le spectacle, et non l’arrière de votre téléphone".