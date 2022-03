Placebo et les Rolling Stones en Belgique, le nouveau Muse, et tout ce qui a fait l'actu rock cette semaine, c'est ici!

Voyons ensemble ce qui a fait l’actu rock cette semaine !

Après un week-end de suspens, les fans des Rolling Stones ont eu les réponses à leurs questions : le groupe sera de retour en Belgique pour un concert au Stade Roi Baudouin de Bruxelles le 11 juillet prochain.

Beaucoup de sorties musicales aussi cette semaine : Muse avec "Compliance", le nouveau titre du projet parallèle de Radiohead, The Smile, "skrting the Surface", Weezer avec "A Little Bit Of Love", Alanis Morissette qui chante un appel au pardon dans "Olive Branch", et Arcade Fire avec "The Lightning I, II", après cinq ans d’absence.

Notre semaine a été rythmée par celle de nos auditeurs partis aux Etats-Unis sur les traces de Bruce Springsteen !

Dolly Parton a fait un geste symbolique en déclinant cette semaine son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame.

Un concert de Placebo, c’est déjà une bonne nouvelle. Mais un concert du groupe à Bruxelles dans une salle à taille humaine, c’est encore mieux ! Les fans belges pourront assister à la présentation du nouvel album Never Let me Go le 29 mars au Botanique, c’est désormais officiel !

On parlera encore du film The Batman, avec une attention toute particulière à sa bande-son. Le titre "Something The Way" de Nirvana a en effet battu des records de streams depuis la sortie du long métrage.