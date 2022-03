Placebo dévoile son nouveau single "Happy Birthday in the Sky"

Après la sortie du single "Try Better Next Time" en janvier dernier, Placebo revient avec un quatrième single issu du prochain album Never Let Me Go, qui sortira le 25 mars prochain.

Il s’agit du dernier titre à paraître avant cette sortie. Au sujet de ce single, le frontman du groupe, Brian Molko, explique : ""Happy Birthday In The Sky" est pour moi l’un des moments les plus déchirants de l’album. "Happy Birthday In The Sky" est une phrase que j’utilise quelque temps. Quand je dis bon anniversaire à des gens qui ne sont plus là, cela transmet le genre de déchirement que nous sommes vraiment bons à communiquer, selon moi. Vous connaissez ce sentiment de perte, de désespoir. C’est comme si une partie de votre corps et de votre âme vous avait été injustement arrachée. Et vous êtes dans l’attente."

Il poursuit : "Je pense que c’est si viscéral et si fort émotionnellement que cela va transmettre quelque chose de très intense à l’auditeur. C’est tout ce qui m’intéresse. À quel prix ? On s’en fout. Tant que la chanson émeut les gens, alors peu importe les sacrifices qu’il faut faire pour y arriver. Ce n’est pas une mauvaise chose de ressentir ces émotions – on est très vivants, et dans le moment présent, quand on les ressent".

Retrouvez "Happy Birthday in the Sky" ci-dessous :