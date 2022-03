Placebo annonce un showcase intimiste en Belgique

Placebo a annoncé aujourd’hui une série de concerts exclusifs et intimes pour célébrer la sortie de leur tout nouvel album Never Let Me Go.

Les concerts, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni, verront Placebo se produire dans des lieux plus intimistes pour la première fois depuis des années. Cela offrira la chance aux fans d’assister aux toutes premières performances live des chansons du nouvel album.

Les dates sont les suivantes :

Mars 2022

Mer 23 – Paris, France

Ven 25 – Berlin, Allemagne

Lun 28 – Amsterdam, Pays-Bas

Mar 29 – Bruxelles, Belgique

Jeu 31 – Londres, Royaume-Uni

Toute personne ayant précommandé Never Let Me Go sur la boutique officielle de Placebo avant le mercredi 16 mars à 23h59 GMT (heure du méridien de Greenwich), y compris ceux qui ont déjà effectué une précommande, recevra un code unique pour un accès exclusif à l’achat de billets. Le système fonctionnera sur la base du premier arrivé, premier servi. Attention, la précommande de l’album ne garantit pas les billets et il peut y avoir maximum à deux billets par code.

Les billets seront mis en vente le jeudi 17 mars à 9h00 GMT. Tous les détails sont disponibles ici.

Dans le but de faire de ces concerts une meilleure expérience, pour que tout le monde soit ensemble et présent dans le moment, ce seront des shows sans téléphone. Ainsi, aucun téléphone portable, appareil photo ou autre dispositif d’enregistrement ne sera autorisé dans l’espace de représentation.

Le groupe anglais a commencé à teaser son prochain album fin 2021, en sortant successivement quatre singles. Nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir "Beautiful James", "Surrounded By Spies", "Try Better Next Time" en janvier dernier et finalement "Happy Birthday in the Sky" sorti le vendredi 4 mars.

Placebo – Never Let Me Go :