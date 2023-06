Place aux livres 2023, un rendez-vous littéraire incontournable à Liège

Les 18 bouquinistes de la Place des Carmes sont impatients de vous faire découvrir leurs dernières trouvailles. Ils seront présents chaque 1e et 3e samedi du mois, jusqu’au 16 septembre, entre 10 heures et 17 heures.

La place des Carmes, c’est un magnifique espace piétonnier qui est sublimé par la fontaine et statue de la sculptrice liégeoise Mady ANDRIEN, c’est un véritable havre de la culture qui invite à flâner d’étal en étal à la recherche de livres anciens ou d’occasion à petit prix. C’est un rendez-vous qui permet à chacun de repartir avec une pile de livres ou de bandes dessinées sans se ruiner.

Il n’est pas impossible que vous trouviez la perle rare parmi le large choix d’ouvrages pour tous les goûts et pour tous les âges : livres anciens et rares, romans et polars, livres thématiques, bandes dessinées, documents de collection ainsi que des livres pour enfants…

Ce rendez-vous, c’est l’occasion idéale pour aller à la rencontre de bibliophiles en dehors des habituelles brocantes spécialisées et de trouver de nouvelles idées de lecture, ou tout simplement pouvoir partager son amour du livre.

Il est aussi prisé des collectionneurs, qui ne manqueront pas d’y dénicher l’une ou l’autre édition rare. La valeur d’un livre ancien est notamment déterminée par le fait qu’il soit (ou non) une première édition, le premier ouvrage d’un auteur célèbre, ou encore celui dans lequel un personnage de littérature populaire apparaît pour la première fois.

On peut également profiter des bancs de la place et des terrasses ombragées des bistros des alentours, dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler les bouquinistes des bords de Seine à Paris… Avec cette année le souci d’y installer des musiciens et des artistes pour passer un moment de détente et de lecture. L’ambiance est conviviale, avec des visiteurs de tous âges et de tous horizons.

L’artiste peintre Jacky Bar sera une nouvelle fois présent pour mettre de la couleur sur la manifestation en vous présentant ses plus belles toiles.

