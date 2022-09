Place aux jeunes ! : Anderlecht se distingue au niveau mondial

L’Observatoire du football CIES a publié ce lundi sa lettre hebdomadaire. Dans celle-ci, l’organisme suisse détaille les différents effectifs des équipes de football en fonction des tranches d’âge des joueurs alignés et des minutes jouées en championnat la saison passée et cette saison-ci.

Quatre tranches sont choisies : moins de 21 ans, 22 à 25 ans, 26 à 29 ans et plus de 30 ans. Et l’on note que deux clubs belges se distinguent au niveau mondial par la chance octroyée à leurs jeunes : Anderlecht et Zulte Waregem.

Anderlecht est en effet en 8e position au point de vue mondial en ce qui concerne le nombre de joueurs de moins de 21 ans alignés. Le club bruxellois a positionné 44,6% de jeunes de -21 ans dans son équipe. Delcroix, Debast, Sardella, Verschaeren, Aït El Hadj, Stroeykens, Kana ou encore Duranville, le Sporting bruxellois laisse effectivement la place aux jeunes de son centre de formation et a axé sa politique sportive sur les pépites de Neerpede. Cela se ressent inévitablement donc dans le classement.

Mais d’autres clubs font mieux au niveau mondial. Tout en haut de ce classement, on retrouve les Danois de Nordsjælland, avec 73,7% de jeunes de -21 ans. Le RB Salzburg est 5e (48,2%), l’Excelsior Rotterdam 6e (45,9%).

Autre club belge dans le top 20 de ce classement particulier : Zulte Waregem. L’équipe de Mbaye Leye est 20e, avec 35,9% de joueurs âgés de moins de 21 ans.

En Belgique, à l’opposé d’Anderlecht, on retrouve Ostende (seulement 2,8% de jeunes de -21 ans) et Malines (4,8%). L’Union SG affiche 11,9%, le Standard 16,2%, le FC Bruges 17,2%, Genk 22,5% et Charleroi 29,8%. Elément intéressant à noter : le CS Bruges n’a pas fait jouer un seul joueur de plus de 30 ans l’an passé.

Au niveau des 5 grandes ligues européennes (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie), c’est le Barça qui joue le plus la carte des jeunes. 29,5% de l’effectif aligné a moins de 21 ans.