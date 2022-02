Place aux giboulées ce vendredi

Dès le début de l’après-midi et pour le reste de la journée, des giboulées vont se répandre en toutes régions : pluie, grésil, voire quelques flocons sur les hauteurs et même localement un coup de tonnerre. Le ciel sera très changeant, alternant éclaircies et passages nuageux parfois menaçants. Il fera plus frais qu’hier avec des maxima de 4 à 7 ou 8°C. L’impression de froid sera accentuée par le vent d’ouest à nord-ouest qui soufflera modérément, rafales possibles jusqu’à 50 à 60 km/h.