Place aux femmes dans le monde du numérique !

Dans l’Union Européenne, 25% des femmes diplômées ont un diplôme dans les filières du numérique, et 13% d’entre elles travaillent dans ce secteur. Selon le rapport DESI 2020, seulement 18% des spécialistes des TIC en Europe sont des filles. Un exemple de plafond de verre, qui est un obstacle invisible ou visible qui empêchent les femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités. Plus on monte dans les hiérarchies, plus les femmes disparaissent malgré un niveau de diplômes plus élevé que les hommes.