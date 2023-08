Place aux collations zéro déchet dans les écoles de la Ville de Bruxelles

Qui dit rentrée, dit nouveautés. Et 2023 ne fait pas exception à la règle.

Désormais, toutes les collations et boissons (canette, bouteille en plastique, berlingot) emballées dans des emballages à usage unique sont interdites dans les cartables des élèves de la Ville de Bruxelles. C’est plus de 11 500 enfants qui sont concernés par cette mesure !

L’objectif est clair : sensibiliser les familles à réduire leur empreinte écologique.

"Cette initiative fait suite à ce que nous faisons depuis plus de 10 ans en matière d’éducation à la santé et au respect de l’environnement. On a déjà énormément travaillé sur l’alimentation saine. On estime que les habitudes sont désormais bien installées au niveau des enfants et que nous pouvons donc aller plus loin avec cet effort supplémentaire des parents. Les habitudes prises par les enfants déteignent sur les parents", détaille Faouzia Hariche, échevine de l’Instruction publique.

Son cabinet explique "que les collations font l’objet d’un marketing intensif se traduisant notamment par des augmentations de la surcharge pondérale et sont corrélées au développement de caries et de diabète de type 2. Ces produits ultra-transformés impactent négativement la santé en détruisant le microbiote intestinal des enfants et augmentent le risque de cancers. Ils ont également des conséquences désastreuses sur les facultés d’attention des élèves".

Une distribution de soupe gratuite à 10h sera d’application toute l’année scolaire à partir d’octobre 2023. Tous les élèves de première primaire recevront également une gourde de la ville de Bruxelles afin d’être sensibilisés à l’importance de l’eau comme boisson référence.