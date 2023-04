Place au rêve et à la passion avec le spectacle équestre de Reda Création

Place au rêve et à la passion. On vous emmène découvrir l’univers des créations féeriques de Salomé Reda. A la sortie du covid, la jeune dresseuse de chevaux de Perwez dans le brabant wallon, a mis sur pied un spectacle mêlant voltige, dressage, feu et danse. Une heure 20 de magie que notre journaliste Pierre-Henri Heyde a vécu en coulisses.