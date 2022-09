Pizza Hut et Louis Vuitton, Mikhaïl Gorbatchev avait-il vendu son âme au capitalisme ?

La pub, elle, balance entre réalisme et ironie, presque cynique. Gorbatchev arrive à pied (initialement l’arrivée était prévue en limousine) accompagné de sa petite-fille de dix ans, Anastasia, dans un Pizza Hut adjacent à la place Rouge. À l’intérieur, un jeune homme assis avec sa famille le reconnaît : "C’est Gorbatchev !". Une brève dispute entre les convives sur la place de Gorbatchev dans l’histoire s’ensuit autour de la table. "À cause de lui, nous vivons dans une confusion économique", répond un homme plus âgé. "Grâce à lui, nous avons une opportunité", rétorque le jeune homme. " À cause de lui nous avons une instabilité politique", renchérit l’aîné et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une dame plus âgée, la Babushka ? (la grand-mère), mette fin au débat d’un cinglant : "Grâce à lui, nous avons des choses comme Pizza Hut !". Les clients lèvent alors leur part et font une standing ovation à leur ancien dirigeant.

Avec le temps, plusieurs sources proches du tournage ont reconnu le rôle joué par Gorbatchev dans la mise en scène, l’élaboration des dialogues et la validation finale du projet.