Pizza fraîche ou pizza surgelée ? Des résultats qui vont vous étonner !

Nous avons décidé de vérifier tout cela. Mais pas sur quelques 400 pizzas comme dans l'étude. Nous avons choisi des pizzas fraîches et surgelées chez Carrefour, Colruyt et Delhaize, toujours de marque distributeur.

Premier constat : les pizzas fraîches coûtent plus cher que les pizzas surgelées. Leur prix varient de 3,77 euros pour la surgelée la moins chère à 10,37 euros pour la fraîche la plus onéreuse.

Les pizzas surgelées sont effectivement beaucoup moins salées, à moins de 1 gramme de sel pour 100 grammes.

Qu'en pense une diététicienne? Nous avons rendu visite à Viridiana Grillo, diététicienne à la Haute Ecole Vinci, à Bruxelles. Elle a analysé l'étiquetage des 6 pizzas. Elle a comparé les teneurs en sel, en additifs alimentaires et en calories. Elle confirme la conclusion de l'étude française : "L'analyse nutritionnelle des pizzas que vous me proposez confirme les résultats de l'étude. Les pizzas surgelées sont effectivement beaucoup moins salées, à moins de 1 gramme de sel pour 100 grammes. Il y en a une qui est un petit peu plus salée, mais je pense que c’est à cause des olives. Et en ce qui concerne les pizzas fraîches, qui ressemblent à des pizzas de pizzaïolo, elles sont beaucoup plus salées et beaucoup plus riches en additifs que les surgelées".