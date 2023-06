Les Pixies se forment à Boston en 1986 et leur nom choisi par le leader du groupe, Black Francis, également connu sous le nom de Frank Black, chanteur et guitariste principal. Selon différentes interview de Black, le nom Pixies a été inspiré par son intérêt pour le surnaturel, les fées, les créatures mythiques..., et l'a choisi parce qu'il sonnait mignon et enfantin, tout en évoquant un sentiment de mystère et d'étrangeté. On aime se mettre des paillettes dans nos vies et dans nos histoires quand on les raconte.