Pixel War : c’est quoi cette "guerre des pixels" ? On vous explique !

La bataille a fait rage pendant toute la nuit du 2 au 3 avril, puis au petit matin, les redditeurs (ndlr : les membres de la plateforme) les plus vaillants ont commencé à fatiguer et la bataille a baissé en intensité. Toutefois, la page blanche a continué à se remplir de couleurs dans les jours qui ont suivi, et s’est achevée dans la nuit de 4 au 5 avril.

À la fin de cette énorme bataille, un redditeur est allé jusqu’à compter le nombre de pixels qui avaient été posés par chaque communauté et a ainsi pu établir un classement des pays et communautés les plus prolifiques en matière de pixels.

Les redditeurs belges auraient ainsi déposé pas moins de 62.000 pixels, ce qui place notre plat pays en 7e position dans ce grand classement, qui ne comptait d’ailleurs pas que des pays. On a ainsi pu voir une communauté LGBT + prendre la 6e place, juste devant la Belgique, tandis que la communauté One Piece (du célèbre manga) est arrivée 8e.

Si vous avez manqué cette bataille, vous pouvez aller contempler l’évolution de la fresque au fil des heures sur le lien suivant.