Pixel Museum : le refuge des pixels et des jeux vidéo se trouve à Bruxelles

Présenter, protéger et préserver la grande histoire du jeu vidéo, c’est la mission que s’est donnée le directeur du Pixel Museum, Jérôme Hatton. Ce dernier n’a pourtant rencontré le dixième art qu’à l’âge adulte. Aujourd’hui, il se remémore le Pong, le premier jeu vidéo d’arcade, ainsi que Super Mario Bros. 3, le premier jeu qu’il a possédé. L’exposition du Pixel Museum prend la forme d’un parcours chronologique, avec comme point de départ les années 40 jusqu’à aujourd’hui avec la PS5, en passant par l’apparition des premières consoles dans les années 70.

Le musée a pris ses quartiers en 2021 sur l’ancien site industriel bruxellois de Tour & Taxis. Il est ouvert au public cet été, durant tout le mois de juillet et d’août, de 10h à 18h.

Envie de visiter? Il faudra compter 12€ pour les adultes, 10€ pour les 65 ans et plus, 9€ pour les enfants entre 3 et 18 ans.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https ://pixel-museum.brussels/