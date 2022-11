Pixel Fold : voici à quoi devrait ressembler le premier smartphone pliable de Google

Google rejoindra prochainement Samsung et Motorola sur le marché des smartphones pliables avec le Pixel Fold. Un appareil qui n’a pas été officialisé, mais dont les rendus 3D circulent déjà en ligne.

Et comme souvent, c’est le leaker Jon Prosser qui a dévoilé les premiers rendus. On y voit le smartphone sous plusieurs angles. Celui-ci ressemble fortement au Galaxy Fold de Samsung, c’est à dire qu’il est au format “livre” et se plie verticalement.

À l’avant, le look est similaire aux Pixel déjà commercialisés par Google. À l’arrière, trois capteurs surélevés. Mais c’est surtout “l’intérieur” qui nous intéresse, et très vite, on remarque de larges bordures en haut et en bas de l’écran.