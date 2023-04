Pixel days à Aiseau-Presles : le rendez-vous des fans de jeux vidéo rétro

Il y a du monde ce week-end à Aiseau-Presles pour les Pixel Days, la plus grande bourse de jeux vidéo rétro d'Europe.

Cet évènement familial rassemble une centaine d'exposant ainsi que des milliers de joueurs et acheteurs en quête d'objets de collection.

Il faut dire que ces jeux vidéos vintage ont de plus en plus de succès "D'année en année, on remarque de plus en plus d'intérêt pour notre évènement. Il y a de plus en plus de collectionneurs et certaines pièces de jeux sont donc plus rares. Comme il y a de plus en plus de collectionneurs, avec l'offre et la demande, et bien les pièces augmentent aussi", explique Reynald Bilinska, créateur de l'évènement.