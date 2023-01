PIXATH, un festival athois qui célèbre le film d’animation

En partenariat avec le cinéma L’Écran, huit films d’animation sont proposés à l’affiche : Interdit aux chiens et aux Italiens, Grosse colère et fantaisies, Flee, Unicorn Wars, Dounia et la princesse d’Alep, Le Sommet des dieux, Le Petit Nicolas et Un amour de cochon. De la pâte modelée en stop-motion au dessin plus traditionnel, de la fiction au film documentaire, les projections permettent d’apprécier le large éventail de techniques du cinéma d’animation.

En plus des séances, il est aussi possible de mettre la main à la pâte. Le Centre d’Expression et de Créativité "Ruée vers l’Art" propose aux adolescents et aux adultes de se projeter dans le métier de réalisateur. Les cinéastes en herbe pourront s’essayer à l’invention de décors, la conception de personnages, au doublage ou encore aux bruitages… de quoi révéler pleinement leur créativité ! Leurs travaux seront ensuite présentés le 12 mars pour clôturer PIXath.