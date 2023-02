PIXath, le festival athois du film d’animation fait son retour pour les vacances de carnaval

Du 20 février au 5 février, la Maison de la Culture d’Ath mettra le cinéma d’animation à l’honneur avec des projections de courts et longs métrages, des stages et une leçon de cinéma.

Du cinéma d’animation, en veux-tu en voilà ! Alors que le festival Anima démarre le 17 février à Bruxelles, le PIXath lui emboîte le pas et démarre le 20. Un choix de calendrier peut-être étonnant, mais qui fait sens, les deux événements coïncidant avec les vacances de carnaval. Le festival athois ne manque donc pas de propositions cinématographiques (principalement) destinées aux enfants : "Grosses colères et fantaisies", un ensemble de cinq courts-métrages autour de l’imagination et des émotions, "Doumia et la Princesse d’Alep", un touchant film animé qui puise dans certaines cultures orientales ou encore "Un amour de cochon", un film en stop-motion joyeusement chaotique.

Mais le festival propose également quelques films déconseillés aux enfants, comme le sanglant et cruel "Unicorn Wars". Aux plus âgés, on recommandera l’émouvant "Flee", film d’animation documentaire qui raconte avec une sensibilité à fleur de peau un récit migratoire, ou encore "Le Sommet des Dieux", adaptation époustouflante d’un manga qui nous amène au firmament.



On notera également la présence de deux films d’animations qui s’amuse à créer un dialogue entre créateurs et personnage : "Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux", qui revisite avec fantaisie la création du petit personnage par Goscinny et Sempé, et "Interdit aux chiens et aux Italiens", récit familial dans lequel le réalisateur Alain Ughetto donne une vie de marionnettes à ses grands-parents.



Le festival débutera avec une leçon de cinéma du réalisateur et plasticien Eric Ledune, une séance gratuite ouverte aux enfants comme aux adultes. Celles et ceux qui veulent aller plus loin pourront participer à un des deux stages de réalisation de films d’animations, l'un destiné aux adolescents (de 12 à 15 ans), l’autre aux plus âgés (à partir de 15 ans).