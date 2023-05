Après Toy Story, Nemo, Monstres & Cie et Les Indestructibles, Pixar peut-il encore rêver d'un film à succès en 2023 ?

Quand on voit les grosses productions que fournissent DreamWorks ou Illumination, Jim Morris ne se montre pas effrayé puisqu’il estime que tous les studios font en quelque sorte des films différents. "Je pense que Chris Meledendri et Illumination ne vont pas nous dicter notre travail : ils font des films formidables et populaires plus fous. Ce sont des films de comédie et Supermario, je pense, semble convenir à tous ces gens qui aiment ce jeu. L’animation sur le thème de Disney et sa société sœur tendent vers les contes de fées et ses genres musicaux, ce qui est en quelque sorte un créneau différent du nôtre. Je pense que nos films ont peut-être un peu un spectre différent, ils ont tendance à ne pas provenir d’une création préexistante. L’idée originale est notre propriété intellectuelle. Il n’y a rien qui provient de contes de fées ou quelque chose comme ça. Je pense que nous avons aussi tendance à essayer d’extraire de l’émotion, peut-être un peu plus que d’aller vers la comédie et d’essayer de faire des choses qui semblent résonner comme une sorte d’expérience authentique pour les humains plutôt que de s’inspirer de livres. Nous voulons essayer de continuer de surprendre le public, peut-être avec des choses qu’il ne savait pas qu’il voulait voir".

Pourtant, depuis les quatre réalisateurs qui ont sorti, Toy Story (John Lasseter), Nemo (Andrew Stanton), Monstres & Cie (Pete Docter) et Les Indestructibles (Brad Bird), Pixar n’a plus connu de succès retentissant dans le film d’animation à part pour Là-Haut. Une situation qui n’inquiète pas le nouveau patron des studios Pixar puisque Pete Docter, travaille encore pour eux et que "d’autres nouveaux réalisateurs proposant des idées différentes" comme Domee Shi, qui a réalisé Turning Red, ont beaucoup de talent. "Vous savez que c’est difficile à reproduire. Ils étaient les Beatles du cinéma. La génération suivante est au moins ce que nous essayons de reproduire".