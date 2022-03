Pixar obtient le maintien du baiser entre deux femmes dans "Lightyear"

"Lightyear", le prochain Pixar attendu en juin et basé sur le personnage de Buzz L’Eclair fait le buzz justement car il devrait montrer le premier baiser homosexuel de l’histoire de Pixar. Le personnage d’Alicia Hawthorne (qui est doublée par Uzo Aduba alias Suzanne dans "Orange Is The New Black") serait en couple avec une autre femme et l’embrasserait à l’écran. Une scène qui aurait été coupée au montage à la demande de Disney avant d’être réintégrée suite aux protestations des équipes de Pixar. Début mars, des employés de Pixar ont en effet accusé Disney de censurer les initiatives visant à intégrer des personnages LGBTQIA + dans leurs productions. La maison mère est semble-t-il revenue sur ses positions en remettant cette scène de baiser.

Pixar a déjà créé quelques personnages gays, notamment dans les films "En Avant" (avec une policière qui évoque sa petite amie) ou "Toys Story 4" (où l’on aperçoit une famille homoparentale) mais jamais deux personnes du même sexe ne se sont embrassées dans l’un de leurs longs-métrages. Qu’il s’agisse de censure ou d’autocensure, la crainte est que ces éléments freinent la diffusion des films dans certains pays ou même quelques villes des Etats-Unis.

Traditionnellement les équipes de Pixar s’expriment plus librement dans les courts-métrages du programme Sparkshorts, souvent plus expérimentaux sur la forme et engagés sur le fond. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’est sorti en 2020 "Out", un court-métrage de neuf minutes sur un jeune homme gay tentant de faire son coming out à ses parents.

Des productions inclusives, présentant une large diversité de personnages et de situations, offrent au public (tous les publics !) l’occasion de s’identifier aux protagonistes. Ce bisou laisse espérer qu’on se dirige vers une infinité de profils. Et au-delà !