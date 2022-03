Piscines vieillissantes à Namur : "Un manque d’anticipation"

Depuis la fermeture de la piscine de Salzinnes, fin 2020, les citoyens namurois ne disposent plus que de deux bassins de natation sur le territoire de la ville. Seulement voilà, Jambes connaît, elle aussi des problèmes de contamination à la légionelle. Depuis la mi-janvier, l’infrastructure est fermée. Et quoi qu’il arrive, la piscine, construite en 1976, devra faire l’objet d’une importante rénovation. Sa fermeture, prévue en 2023, aura des répercussions sur les écoles et les clubs sportifs, qui regrettent le manque d’anticipation de la ville de Namur.