Piscine olympique à Louvain-la-Neuve: la demande de permis est introduite, début du chantier en septembre?

Le bassin sera construit juste à côté du centre sportif, à la place de terrains de tennis couverts et de l’ancienne pisciculture de l’UCLouvain. Le bâtiment sera compact, sobre et fonctionnel, bien isolé et recouvert de panneaux photovoltaïques. L’accent a été mis sur les économies d’énergie.

Le projet comprend aussi un important volet mobilité. L’objectif est d’assurer l’accès à la future piscine sans encombrer le quartier de l’Hocaille. Ainsi, des zones de décharge des autocars scolaires seront aménagées en bordure du boulevard de Lauzelle et plusieurs cheminements seront tracés pour les cyclistes et les piétons, dans l’esprit de Louvain-la-Neuve.

Les avis et remarques exprimés lors de l'enquête publique seront transmis aux fonctionnaires technique et déléguée de la Région wallonne. Ils ont 130 jours pour statuer sur la demande de permis. Si elles obtiennent le précieux sésame, la ville, l’université et la Fédération Wallonie-Bruxelles espèrent pouvoir lancer les travaux aux alentours du mois de septembre.