Piscine naturelle : alternative rafraîchissante et écolo.

Plantes, rochers, ou encore poissons... Les piscines naturelles abritent tout un écosystème vivant et naturel. En plus d'être une excellente façon d'ajouter de la verdure et du vivant autour de sa maison, la piscine naturelle pourrait bien devenir une façon plus écologique de profiter de ce loisir rafraîchissant.

Dans une époque où la conservation de l'environnement est d'une importance primordiale, quels sont les avantages et les inconvénients de construire une piscine naturelle ?