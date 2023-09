Piscine intérieure, toits végétalisés, chambres modernisées : à quoi va ressembler l’Hôtel Métropole après rénovation?

Une piscine intérieure, des toitures végétalisées, des chambres rénovées: voilà une grosse partie des travaux envisagés au Métropole. L'hôtel bien connu de la place De Brouckère à Bruxelles est fermé depuis avril 2020. Il a été racheté par le fonds d'investissements Lone Star - il sera exploité par Centaurus Hospitality Management - qui vient de dévoiler une partie des aménagements qu'il veut mener.

Sa demande de permis fait l'objet d'une enquête publique qui a démarré ce jeudi. La philosophie du projet est de rénover l'intérieur vieillissant tout en conservant le souvenir du passé, celui d'un palace inauguré en 1894!

Un équilibre harmonieux entre passé et présent

"La prochaine rénovation", expliquent les porteurs du projet, "se concentrera sur la création d'un environnement contemporain offrant à la fois confort et charme historique. L'intérieur sera entièrement rénové avec des équipements modernes, tandis que les éléments classés seront préservés et restaurés. Le résultat sera un équilibre harmonieux entre passé et présent."

"L'Hôtel Métropole a été initialement conçu par le célèbre architecte Alban Chambon et était à l'époque un impressionnant et incontournable phare d'hôtellerie", précise-t-on encore. "Au fil des années, l'hôtel a accueilli de nombreux invités célèbres, dont des membres de la royauté, des personnalités politiques, des artistes et des écrivains, attirés par l'atmosphère unique et le charme de ce lieu historique. Le bâtiment lui-même est un chef-d'œuvre architectural, caractérisé par sa façade majestueuse, ses intérieurs luxuriants et ses détails frappants. De l'impressionnant hall avec son escalier imposant aux chambres élégantes, chaque espace respire une atmosphère de grandeur intemporelle."

Mais au fil des années, l'hôtel s'est agrandi, s'est étendu jusqu'à la rue Neuve à l'arrière pour occuper des espaces sans intérêt.

Concrètement, le chantier prévoit, entre autres, de réaliser une nouvelle réception, de moderniser et de rajouter des chambres (de 253 à 267), de supprimer des salons et des jardins, d'aménager des toitures vertes visant à favoriser la gestion des eaux de pluie. "La rénovation sera également axée sur des améliorations techniques pour rendre l'hôtel plus durable et économe en énergie. (...) La durabilité sera un aspect important dans la conception et le choix des matériaux, en privilégiant des matériaux respectueux de l'environnement et réutilisables."

Le programme comprend également la création d'une piscine intérieure de 90 mètres carrés au niveau moins 1 accompagnée de saunas, d'une salle de sport (musculation, yoga...) Bref: une zone wellness et bien-être, offre devenue incontournable dans le secteur hôtelier actuel haut de gamme.