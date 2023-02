Piscine de Salzinnes : le dossier de rachat est «dans l’impasse»

Car du côté de la Ville, on dit actuellement ne pas chercher d’alternative à la vente du bien. "Actuellement nous sommes dans l’impasse, mais nous allons procéder à une nouvelle mise en vente", explique Tanguy Auspert. Cependant, cette fois-ci, comment convaincre d’éventuels acheteurs ? "Il faudra probablement se montrer un peu moins exigeant sur les conditions, peut-être sur le prix." Et le maintien d’un bassin pour les Namurois ? "C’est clairement ce qui bloque les promoteurs. Ils sont arrivés à la même conclusion que nous : rénover et entretenir une piscine coûte très cher. Actuellement, nous voulons toujours croire que c’est possible, et maintenir cette condition dans la nouvelle mise en vente. Mais, si ça ne fonctionne toujours pas, alors il faudra peut-être se résoudre à changer de position." Pas sûr, donc, que les Namurois nageront à nouveau à Salzinnes dans le futur.