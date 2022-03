Piscine de Jambes : la réouverture (encore) postposée

Depuis le mois de juin 2021, la piscine de Jambes a fermé ses portes à trois reprises. Avec, à chaque fois, la même cause : la légionelle, une bactérie qui se développe dans l’eau chaude stagnante et se transmet par inhalation. En juin 2021, puis en décembre de la même année, la fermeture avait duré une dizaine de jours, le temps d’éliminer la bactérie des canalisations par des chocs thermiques et chimiques. Mais cette fois, la piscine est fermée depuis la mi-janvier, au grand dam des clubs et des écoles, qui doivent se rabattre sur la seule piscine de Saint-Servais. Jambes aurait dû rouvrir ce 3 mars, mais les mesures sont toujours mauvaises…