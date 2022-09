Pisciculteur : la deuxième vie de Francis Dupont

Rapidement, ce jeune pisciculteur s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas concurrencer les élevages intensifs de truites français. " Il fallait d’abord apprendre. C’était plus facile et moins cher sur de l’élevage conventionnel. Une fois que j’ai maîtrisé la reproduction et l’élevage, j’ai pu me tourner vers le naturel ", dit Francis Dupont. Il fait une conversion pour passer en BIO après 4 ans d’activité. Il n’y avait alors aucune pisciculture belge bio. Encore une fois, il apprend tout par lui-même. " J’ai lu tous les règlements européens. Il fallait faire le tri parce qu’il n’y avait pas de règlement consacré uniquement aux poissons. Tout était mélangé ", se rappelle Francis Dupont. Son élevage est agréé bio depuis 8 ans. Il se rend rapidement compte que la pisciculture, existante depuis 1888 n’était pas faite pour l’élevage intensif. Et découvre un travail qui lui correspond à 100%.