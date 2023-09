"#Pire soirée", une comédie sur un enterrement de vie de jeune fille qui tourne mal

Dans # Pire Soirée, Jess (Scarlett Johansson) célèbre son enterrement de vie de jeune fille avec cinq amies qu’elle a connues à l’université. Alors qu’elles sont déjà bien éméchées, un strip-teaser débarque chez Jess et soudain, c’est le drame : Alice, demoiselle d’honneur, saute brutalement sur le jeune homme qui se cogne violemment la tête sur le sol et meurt sur le coup. Les ennuis commencent alors pour les cinq trentenaires ivres et incapables de gérer la situation. Ce malheureux accident donne immédiatement le ton à l’humour absurde du film. Le spectateur est embarqué dans les péripéties de ces copines complètement barrées et incontrôlables.