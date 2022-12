Pirates, vous avez dit pirates. Voici leur véritable histoire

Qui étaient ces flibustiers qui sillonnaient les mers aux XVIIe et XVIIIe siècles pour s’emparer des cargaisons des navires marchands dont ils croisaient la route ? Que faisaient-ils de leurs butins et où se cachaient-ils à terre pour échapper à la justice ? À partir de l’étude du Speaker et d’archives conservées dans différents musées et institutions – à l’île Maurice, en France, en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis –, Stéphane Bégoin (Naachtun, la cité Maya oubliée, L’invention du luxe à la française) accompagne l’archéologue Jean Soulat sur deux de ses campagnes de fouilles dans l’océan Indien. Illustrée par de superbes animations graphiques et étayée par les éclairages d’experts (historiens, conservateurs, biologiste, géophysicienne spécialiste des investigations aériennes...), il nous invite à une plongée captivante dans l’histoire méconnue de la piraterie maritime, qui accompagna l’essor du commerce maritime entre l’Europe et l’Asie.