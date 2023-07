Pirates des Caraïbes, à l’abordage depuis 20 ans déjà

Dès sa sortie, le film "Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl" connaît un succès fou… et pas seulement auprès des filles comme dirait le chanteur Christophe (aucun lien). Il faut dire que sur papier, tout était réuni. À la production, vous aviez Jerry Bruckheimer. Avec des films comme "Flashdance", "Le flic de Beverly Hills" et "Top Gun", le natif de Détroit s’est construit une solide réputation à Hollywood dès le début des années 80. À la réalisation, vous aviez Gore Verbinski. L’homme a appris son métier en réalisant des publicités, c’est dire comment il a acquis un certain sens du rythme et de la narration. Côté casting, même si en préproduction des noms comme ceux de Christopher Walken et Jim Carrey ont circulé, le choix d’attribuer le rôle de Sparrow à Johnny Depp est judicieux. Mieux encore, cette aventure de pirate sans jambe de bois mais aux abois et qui marche de guingois relance sa carrière. Une carrière pas réellement à l’arrêt mais pas non plus au top. Outre "From Hell", d’après la BD éponyme à propos de Jack (encore un) L’Eventreur, le début de ces années 2000 pour Johnny ne rime pas avec cartons au Box-Office. Toujours côté casting, Keira Knightley et Orlando Bloom apportent la fraîcheur nécessaire, l’énergie et surtout l’envie des plus jeunes de regarder ce type de production…