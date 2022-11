Piratage, comment votre iPhone peut désormais vous alerter

Nous évoquions les risques liés à la fonction Bluetooth de nos smartphones, et si vous disposez d’un iPhone, nous vous partageons une bonne nouvelle. Apple est particulièrement attentif aux activités des pirates et vous avez peut-être découvert une notification vous invitant à mettre à jour le système du téléphone.

En plus des nouvelles fonctionnalités que nous proposent ces mises à jour, il y a installation d’outils qui vont permettre de vous préserver des virus ou autres logiciels malveillants. Un exemple avec un outil désormais actif et qui va nous permettre de savoir si votre téléphone est utilisé par un de ces logiciels.

Dans la partie supérieure droite de votre écran, un petit point lumineux est présent. Et grâce à l’outil que nous évoquons, il va pouvoir vous informer si une activité anormale est détectée. Si vous voyez le point lumineux en couleur orange, cela veut dire que le micro de votre téléphone est utilisé par une application. Si c’est la couleur verte qui s’affiche, en plus du micro, cela signifie que votre appareil photo est également utilisé.

Si vous voulez disposer de plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à vous rendre dans les réglages de votre appareil. De cette manière, vous pourrez vérifier quelles sont les applications qui font usage de votre micro et de votre appareil photo. Pas d’inquiétude si vous constatez que c’est une application en lien avec le système Apple. Par contre, s’il s’agit d’une autre application, vous vérifiez les réglages la concernant et notamment, les autorisations dont elle bénéficie. Et dans le futur, quand vous vous rendrez dans l’Apple Store pour installer une nouvelle application, nous vous invitons à vous documenter à son sujet.

Il est également utile de vérifier toutes les applications que vous avez installées. Il est en effet possible que certaines contiennent un logiciel malveillant qui peut s’installer discrètement sur votre téléphone. Si l’une d’elles vous paraît bizarre, nous vous invitons à directement la supprimer. Et n’oubliez jamais de vérifier si des mises à jour du système sont à disposition car grâce à elles, votre appareil sera beaucoup mieux protégé contre les intrusions de ces logiciels.